Omar Parisi lanzó su plan de seguridad con fuertes críticas al oficialismo mendocino

Omar Parisi habló sobre la situación de la inseguridad en la provincia. Uno de los ejes que develó tiene que ver con la posibilidad de reorganizar la capacitación de las fuerzas en la provincia: “La idea es replicar institutos para quien quiera abrazar la fuerza policial pueda estudiar en su departamento y quedar cumpliendo función allí”.

El programa permitiría descentralizar el IUSP y que los futuros policías conozcan el territorio donde desempeñarán su tarea de servicio. “El policía va a conocer a los vecinos y la sociedad va a conocer al policía”, afirmó el candidato a gobernador del peronismo.

“El objetivo es que en cada departamento haya un policía formado en el departamento, que se quede a vivir en el departamento, no como sucede hoy, que en San Rafael se forman y los trasladan a distintos departamentos, lo que genera incertidumbre y una desvinculación del policía con la sociedad, el vecino tiene que conocer al policía para que vuelva a haber un vínculo que permita generar cercanía y confianza, volver a unir a la Fuerza Policial con la ciudadanía”, amplió.

Consultado por medios en Santa Rosa sobre el rol de los preventores explicó que podrán cumplir la función que designen los intendentes.

También agregó que es fundamental realizar exámenes a los oficiales para tener una fuerza profesionalizada, equipada: “No puede ser que se paguen sus propios chalecos o salgan a la calle con chalecos vencidos”.

El peronista se mostró crítico frente al manejo de la inseguridad en Mendoza y aseveró: “El que tiene que estar al frente de la seguridad de la provincia es el gobernador. Yo me voy a hacer cargo de la seguridad de la provincia. No quiero ministros de Seguridad que estén escondidos. No quiero que se les eche la culpa a los intendentes. El que es encargado, responsable y debe ponerse al frente de la policía, dándole las herramientas, dándole todo lo que necesitan, los que ejercen esa noble profesión, que es cuidar los bienes y la vida de todos nosotros, es el gobernador”.