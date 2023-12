Omar de Marchi reapareció molesto con Cornejo: el motivo

Durante la asunción de Francisco Lo Presti como intendente de Las Heras, el gobernador Alfredo Cornejo adelantó que los gobernadores enviará una nota solicitando al presidente, Javier Milei, que coparticipe el impuesto al cheque.

Con esto los mandatarios buscan compensar la pérdida que se produjo en las jurisdicciones por los cambios que hizo el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en Ganancias. Lo cierto es que este pedido no le gustó nada al ex candidato a gobernador, Omar de Marchi, que salió a criticar a su rival.

El lujanino le dijo a Cornejo que debería pedir la eliminación de ese tributo en lugar de un reparto del botín.

“Sr. Gobernador @alfredocornejo usted debe pedir que se elimine el impuesto al cheque, no que se reparta el botín.Este impuesto es un castigo a los que emprenden y trabajan”, señaló De Marchi a través de las redes sociales.

El gobernador había señalado que “vamos a enviar una nota al presidente Javier Milei que llevará la firma de todos los gobernadores, incluidos los del peronismo, solicitando la coparticipación del impuesto al cheque. Esto compensa la pérdida sufrida por el impuesto a las Ganancias. Después, cada provincia deberá saber administrarse de manera austera. Esta decisión es indispensable para conseguir recuperarnos tras el desastre que produjo la eliminación de Ganancias”.

El mandatario también se habló sobre la posibilidad de la eliminación de los aportes discrecionales que propuso en campaña Milei y señaló que Mendoza fue la provincia que menos recibió, por lo que no debería de sufrir inconvenientes.