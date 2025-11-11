Oleoturismo en Mendoza: un nuevo atractivo que une producción, cultura y turismo

Con el objetivo de consolidar a la provincia como destino líder en turismo del aceite de oliva, se realizaron las Primeras Jornadas de Oleoturismo, organizadas por el Emetur. El encuentro, que se desarrolló el 7 y 8 de noviembre en el marco del programa Mendoza Oliva Bien, reunió a especialistas, productores, empresarios, académicos y funcionarios de distintos niveles, en un espacio de intercambio, formación y promoción del sector.

La apertura estuvo encabezada por Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, junto al director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso, y contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas Laura Scimone, del Ministerio de Turismo de la Nación; María del Lucero Glorio, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; y Abderraouf Laajimi, del Consejo Oleícola Internacional (COI).

En el marco de las Primeras Jornadas Nacionales de Oleoturismo, la sommelier Ana Castillo, se realizó una experiencia sensorial única para descubrir las cualidades del aceite de oliva y su maridaje con la gastronomía local. pic.twitter.com/Z1STfAOm5e — Turismo Mendoza (@mendoza_tur) November 8, 2025

Testa destacó la importancia de fortalecer el oleoturismo como eje de diversificación turística y desarrollo regional, mientras que Adriana Federigi, vicepresidenta de Asolmen, resaltó el rol del sector privado y asociativo en la consolidación de esta nueva propuesta.

El evento incluyó paneles temáticos, conferencias magistrales y conversatorios con especialistas de Argentina, España y Túnez, que abordaron temas como identidad territorial, sostenibilidad, innovación, gastronomía y experiencias de rutas del olivo en distintas provincias del país.

Entre los expositores se destacaron Juan Ignacio Pulido Fernández, de la Universidad de Jaén, quien presentó el modelo español de oleoturismo competitivo; y Joaquín Morillo Ruiz Baeza, del Grupo Oleícola Jaén, que expuso sobre innovación y sostenibilidad. También participaron referentes locales como Gabriel Guardia (Corazón de Lunlunta), Carlos Sáez (Laur), Gisela Rosell (Olibó) y Beatriz Barbera (Francesco Restaurante), entre otros.

🗣️En el marco de las Primeras Jornadas Nacionales de Oleoturismo, se desarrollan diversos paneles y conversatorios que abordaron temáticas clave para el fortalecimiento del sector. pic.twitter.com/6giXRhvdXr — Turismo Mendoza (@mendoza_tur) November 7, 2025

Además de las disertaciones, se realizaron catas y maridajes de aceites de oliva en La Enoteca y visitas técnicas a establecimientos de Maipú, donde participaron operadores turísticos, periodistas y expertos invitados.

El cierre estuvo a cargo de Gabriela Testa, quien subrayó que “Mendoza tiene las condiciones ideales para liderar el oleoturismo en Argentina, articulando producción, cultura, gastronomía y experiencia turística”.

Las jornadas concluyeron con el compromiso de construir una red federal de destinos oleoturísticos que potencie la valorización del aceite de oliva virgen extra (AOVE) como símbolo de identidad cultural y motor de desarrollo sustentable para las economías regionales.