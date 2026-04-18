Oleada de amenazas a escuelas en Argentina: tres alumnos fueron detenidos en Salta y en Córdoba hay varios estudiantes con cargos

Las amenazas de tiroteos en distintos establecimientos escolares se siguen acumulando, lo que genera cada vez más preocupación. Además de los múltiples casos registrados en Mendoza que derivaron en la imputación de varios alumnos, el las últimas horas se fueron sumando cada vez más hechos similares en otros lugares de Argentina.

Tres alumnos detenidos en Salta

En ese marco, este viernes se conoció que en Salta tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos tras ser acusados de escribir grafitis con mensajes intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet. En los escritos se advertía sobre un presunto tiroteo previsto para el lunes. Este hecho es investigado por el fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.

De acuerdo con la información oficial, personal del establecimiento detectó las pintadas y logró establecer que los tres estudiantes habían ingresado al sector donde se hallaron las inscripciones. Cabe destacar que, tras ser identificados, los jóvenes señalaron que se trataba de un “reto”.

Ante este escenario, el Juzgado de Garantías ordenó la detención de los implicados, mientras que la audiencia de imputación fue fijada para este sábado 18 de abril. En paralelo, el fiscal continúa con la recolección de pruebas para terminar de esclarecer lo ocurrido.

En Córdoba se acumulan los casos y ya son ocho los alumnos con cargos

En paralelo, en Córdoba, la Justicia Penal Juvenil formuló cargos contra ocho alumnos por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de una investigación que abarca más de 100 hechos registrados en la capital de dicha provincia.

Sin embargo, los hechos no se limitan sólo a la capital cordobesa. En paralelo, se están llevando adelante invetigaciones en localidades del interior como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.



