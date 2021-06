Dos personas fueron detenidas en Tunuyán por encontrarles elementos que habían sido sustraídos en distintos robos.

Lo encontrado tienen relación con algunos hechos ocurridos recientemente en San Carlos y que motivaron a una manifestación en el día de ayer en la Plaza Distrital y la comisaría. La Policía local informó que una serie de allanamientos, se lograron recuperar elementos que son producto de varios ilícitos.

Se trata de una mujer y un hombre (mayores de edad) oriundos del departamento de Tunuyán, el hallazgo de elementos robados en lugar inició la investigación por parte de las autoridades de los dos departamentos. Parte de la línea de investigación se basó en seguimiento del ofrecimiento de algunos aparatos a través de las redes.

Las personas quedaron inmediatamente detenidas mientras se continúa investigando cual es la relación de estas personas y la materialización de los hurtos. Los allanamientos estuvo cargo de las Unidades de Investigación de la Policía de Tunuyán y San Carlos, División Automotores y Cuerpos Especiales.

El reclamo

En la tarde de ayer un centenar de vecinas y vecinos de San Carlos se autoconvocaron en la plaza de la Villa Cabecera para reclamar y pedir por más acciones que contrarresten los hechos de inseguridad que se han producido en el departamento desde hace algunas semanas.

En el mismo entregaron un petitorio en la Comisaría 18 de este departamento: “Entregamos un petitorio de los vecinos de Eugenio Bustos. No se soluciona nada ahora, el fiscal no salió para nada pero si se ha comprometido para el martes organizar bien una reunión con todo el pueblo, y ahí si va a estar presente para dar no sé si una solución pero si una respuesta» comentó una de las vecinas que participó en la convocatoria.

