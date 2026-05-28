Ola de despidos en Salud: escándalo y polémica por certificados truchos y un médico “fantasma”

A través de una serie de decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó severas sanciones disciplinarias contra varios empleados del sistema de salud .

Las medidas, que van desde el abandono de tareas hasta la falsificación descarada de documentación, cierran sumarios administrativos que venían arrastrándose desde hace tiempo.

Médicos fantasma

Uno de los casos que mayor trascendencia tuvo dentro del paquete de decretos involucra a una profesional que se desempeñaba en el Hospital Diego Paroissien. Tras una exhaustiva investigación estatal, se constató que durante buena parte del año 2021 la médica acumuló decenas de inasistencias injustificadas.

Lo más grave del sumario detalla que, en las jornadas en las que sí asistía, registraba su ingreso y egreso en los sistemas de control pero se retiraba sin prestar efectivamente funciones ni cumplir con sus tareas asignadas.

Por otra parte, las autoridades firmaron la expulsión de una médica cuya situación de irregularidad rozaba lo insólito: llevaba más de una década sin pisar su lugar de trabajo. Según consta en el expediente, la profesional había solicitado en su momento una licencia sin goce de haberes y, una vez vencido el plazo, jamás regresó a sus funciones ni se molestó en tramitar la renuncia formal.

Para el Ejecutivo, quedó demostrada una clara voluntad de abandono del cargo, encuadrando el hecho en las causales de despido directo.

El fraude con carpetas médicas fue el detonante de las sanciones más escandalosas. En el Hospital Humberto Notti, un empleado fue cesanteado tras comprobarse que justificaba sus faltas con certificados apócrifos. La maniobra se descubrió cuando la propia profesional de la salud que figuraba en los papeles desconoció las firmas y negó rotundamente haber atendido al agente.

Sin embargo, el caso más extremo se dio con un trabajador del área de salud que intentó justificar sus días no trabajados con un certificado de idéntica procedencia ilegal. Al cruzar los datos, el área de legales descubrió que el documento llevaba el sello y la firma de un médico que había fallecido varios años antes de la fecha de emisión. Además, el médico jamás había pertenecido al efector público que figuraba en el membrete de la hoja.