Una década

Ofrecen más de 12 millones de recompensa para encontrar a una mujer desaparecida en Potrerillos

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza oficializó una recompensa de hasta 25.000 UF para quien aporte datos certeros que permitan localizar a la mujer desaparecida en 2016 en Potrerillos.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, difundió oficialmente una recompensa de hasta 25.000 Unidades Fiscales —equivalentes a $12.500.000 según el valor actualizado para 2026— para quien brinde información precisa que permita establecer el paradero de Viviana Liz Luna, desaparecida en diciembre de 2016 en Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo.

Viviana tenía 45 años al momento de su desaparición. Mide 1,70 metros de estatura, pesaba entre 55 y 60 kilos, tiene tez blanca, ojos color café y cabello corto rubio teñido. Según el detalle oficial, vestía pantalón negro de jean, campera azul oscura y zapatillas blancas.

De acuerdo a la información difundida, el 7 de diciembre de 2016 salió de su domicilio ubicado en Av. El Sol s/n°, Las Vegas, Potrerillos, para asistir a una entrevista laboral en el Complejo de Cabañas Potrerillos. Desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

El aviso oficial establece que el pago de la recompensa estará sujeto a la calidad de los datos aportados y a la efectiva localización de la persona buscada, circunstancia que deberá ser certificada por la autoridad fiscal y/o judicial interviniente en la causa.

Quienes dispongan de información relevante pueden comunicarse de manera gratuita con la Dirección de Investigaciones a los teléfonos 0800-222-7627, (0261) 3857138 o al 911. También se pueden aportar datos ante la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional a los números (0261) 348-7844, 348-7845 y 348-7846, o vía correo electrónico a [email protected].

La recompensa se enmarca en las acciones que mantiene vigente el Ejecutivo provincial para avanzar en causas de personas desaparecidas y reforzar la búsqueda mediante la colaboración ciudadana.

El comunicado oficial.

Una década

