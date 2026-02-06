Oficial: el EPRE confirmó el aumento de la luz desde febrero

A través de la Resolución 23, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) puso en vigencia los nuevos cuadros tarifarios que impactarán en las facturas de luz de todos los mendocinos. El ajuste, que corresponde a la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), rige para los consumos registrados desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2026.

La normativa establece una actualización técnica que afecta a diferentes componentes del servicio público de energía eléctrica. Según los anexos de la resolución, los cambios principales son:

Incremento del VAD : Se dispuso un aumento del 3,7% en el Valor Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final (VADRUF).

Vigencia trimestral: Los nuevos valores se mantendrán estables, en principio, durante el trimestre de febrero, marzo y abril.

Cargos por servicios: También se actualizaron los valores de los cargos por servicios y gastos de comercialización que las distribuidoras cobran a los usuarios.



La resolución alcanza a todas las concesionarias del servicio eléctrico de la provincia de Mendoza. El ajuste del VAD es el componente de la tarifa que perciben las empresas distribuidoras (como Edemsa, Edesa, o las cooperativas eléctricas) para cubrir sus costos de operación, mantenimiento e inversiones.

Es importante destacar que este porcentaje del 3,7% se aplica sobre el tramo local de la factura. El monto final que pagará el usuario también dependerá de lo que suceda con los costos de la energía mayorista y los subsidios, que son de jurisdicción nacional.

El EPRE detalló que los nuevos costos propios de distribución y los cargos previstos en el Régimen Tarifario ya están operativos. Los usuarios podrán ver reflejado este ajuste en sus próximas facturas, dependiendo de sus ciclos de lectura.

Alumbrado público

Por otra parte, a través de la resolución 26, se aprobó la incorporación de la grilla de cargos de alumbrado público para los municipios de Luján, Malargüe, Lavalle, Tupungato, Santa Rosa, San Martín, Maipú, Rivadavia, General Alvear, La Paz, San Carlos y Junín.