Oficial: cómo será el recorte salarial para el intendente de Guaymallén y sus funcionarios

La crisis económica golpeó de lleno la gestión de Guaymallén y obligó a la comuna a recalibrar de emergencia sus cuentas.

Frente a una preocupante caída del 20% en los ingresos municipales, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza de austeridad que impone una poda directa en las dietas de las máximas autoridades locales y congela sus haberes hasta el primer semestre de 2027.

El informe presentado por la Secretaría de Hacienda comunal encendió las alarmas: tanto los recursos provenientes de la coparticipación nacional y provincial como lo recaudado por tasas y derechos propios sufrieron un repliegue sustancial. La respuesta política no tardó en llegar, buscando enviar una señal de responsabilidad fiscal mediante la reducción del gasto del propio sector público.

Radiografía del recorte salarial

La nueva disposición modifica de raíz el esquema “fuera de escala” regulado previamente por la Ordenanza N.º 10.297. Los principales puntos del plan de contención son:

Recorte en la cima del Ejecutivo: la remuneración del intendente, que hasta hoy equivalía al 95 % del sueldo del Gobernador de Mendoza, se recorta 10 puntos porcentuales para ubicarse en el 85 %.

Efecto dominó en toda la planta política: como los sueldos de secretarios, directores, concejales y demás autoridades se calculan en base a porcentajes del haber del Intendente, la rebaja impactará automáticamente en toda la escala jerárquica, manteniendo los porcentajes de cada categoría pero sobre una base menor.

Congelamiento estricto por 6 meses: a partir de los haberes correspondientes a octubre de 2026, los sueldos quedarán fijos en su valor nominal de inicio. De esta forma, si el Gobernador de la Provincia recibe algún aumento de sueldo durante el próximo medio año, ese incremento no se trasladará a los funcionarios de Guaymallén.

Aplicación y alcance

El alcance del ajuste es amplio: abarca al personal jerárquico de ambos poderes locales, tanto del Departamento Ejecutivo como del Concejo Deliberante.

Según lo dispuesto en el Artículo 4º del texto normativo, el Ejecutivo ya instruyó a las áreas contables y de liquidación de haberes para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias de inmediato, buscando garantizar la estabilidad financiera de la comuna en el mediano plazo.