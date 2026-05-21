Ofensiva parlamentaria: la oposición rearma su estrategia y busca una nueva sesión para acorralar a Manuel Adorni

A pesar de haber tropezado en dos oportunidades, los bloques opositores en la Cámara de Diputados se resisten a dar por cerrado el frente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras el frustrado intento en la última jornada legislativa, diversas bancadas ya coordinan una nueva convocatoria con el objetivo de forzar su comparecencia en el recinto, en medio del avance de las investigaciones judiciales en torno a su evolución patrimonial.

La confirmación del nuevo movimiento llegó a través del diputado socialista Esteban Paulón, quien ratificó que la contraofensiva se materializará en los próximos días. “Ante la picardía del oficialismo, que logró con éxito bloquear nuestra sesión, vamos a insistir la semana que viene con una agenda amplia que incorpore propuestas de los bloques convocantes”, anticipó el legislador a TN.

Para que la maniobra prospere, el arco opositor enfrenta el desafío de consolidar una mayoría de 129 voluntades sentadas en sus bancas. Solo con el quórum asegurado podrán habilitar el debate, emplazar a las comisiones correspondientes y fijar un cronograma definitivo antes de someter a votación la interpelación, una iniciativa que, según advierten los sectores más duros, podría ser la antesala de una eventual moción de censura.

La táctica de Unión por la Patria: ampliar el temario y recuperar soldados

Dentro del interbloque conducido por Germán Martínez, la discusión sobre cómo abordar las denuncias de presunta corrupción contra el ministro coordinador generó intensos debates internos. La resolución fue estratégica: para evitar que la convocatoria naufrague por enfocarse en un solo nombre, el peronismo decidió robustecer el orden del día con proyectos de fuerte sensibilidad social y económica.

El menú legislativo que pondrán sobre la mesa incluye:

Agenda laboral: Reformas a la Ley de Contrato de Trabajo focalizadas en la ampliación de licencias especiales y parentales.

Salud y previsión: El relanzamiento del Programa Nacional Remediar y la restitución de prestaciones caídas en el PAMI.

Educación y gestión pública: Pedidos de interpelación hacia Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano) por supuestos desvíos en el Financiamiento Universitario, sumado al conflicto salarial en el Servicio Meteorológico Nacional.

Paralelamente, las miradas en Unión por la Patria están puestas en el parte médico de tres de sus espadas bonaerenses: Máximo Kirchner, Hugo Yasky y Ramiro Gutiérrez. Los tres legisladores debieron ausentarse por recientes intervenciones quirúrgicas y sus retornos se consideran vitales para asegurar el número necesario en el tablero de votación.