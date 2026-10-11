Octubre Rosa: la Ciudad impulsa actividades para concientizar sobre el cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, la Ciudad de Mendoza lleva adelante una serie de actividades para generar conciencia sobre el cáncer de mama y recordar la importancia de los controles médicos durante todo el año. La iniciativa incluye encuentros abiertos a la comunidad, campañas de sensibilización y acciones para acercar información sobre la detección temprana.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La fecha busca visibilizar esta enfermedad y reforzar la importancia de acceder a los estudios correspondientes, realizar consultas médicas y reconocer posibles señales de alerta.

Una jornada de deporte y concientización

Como parte de la agenda, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza realizará el viernes 16 de octubre, a las 17, una actividad gratuita junto al Andino Tenis Club.

La propuesta comenzará con una charla informativa a cargo del doctor Santoni, quien brindará herramientas sobre los controles y la detección temprana del cáncer de mama. Después se desarrollará una clínica de tenis en la cancha central del club, con la participación de profesores y jugadores.

La jornada será abierta a toda la comunidad y contará con el acompañamiento de distintas instituciones y empresas, entre ellas Fundación Boreal, Centro Médico de la Comunidad, Farmacia GSA, REMAX Inmobiliaria, Tennis Shop y Pretto Muestra de Indumentaria Femenina.

“Teñite Rosa”, una propuesta para visibilizar la causa

El lunes 19 de octubre, de 10.30 a 13, la Explanada Municipal será el escenario de una nueva edición de “Teñite Rosa”, una iniciativa que invita a participar de una acción simbólica para acompañar la campaña.

Durante la actividad, peluqueros solidarios teñirán de rosa un mechón de cabello a quienes quieran sumarse. Además, se propondrá compartir una fotografía en redes sociales junto con un mensaje, testimonio o recuerdo dedicado a quienes atraviesan o atravesaron la enfermedad, utilizando los hashtags #HaceteTusControles y #OctubreRosa.