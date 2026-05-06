Ocho personas fueron detenidas por robar nueces en Tupungato

La Policía de Mendoza desbarató un robo en una finca del Valle de Uco y detuvo a ocho personas, tras una rápida intervención coordinada con el 911 que permitió recuperar 100 kilos de nueces.

El procedimiento se realizó el martes por la tarde en calle Furno, en la finca “Pelegrina”, ubicada en el distrito Cordón del Plata, departamento Tupungato, luego de un llamado que alertó sobre la presencia de varios sujetos en el interior de un predio de nogales.

Al arribar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) observaron a los sospechosos trasladando bolsas con nueces. Al advertir la presencia policial, los individuos huyeron a pie por fincas linderas y callejones, donde descartaron mochilas y bultos durante la fuga.

Con apoyo de personal de Investigaciones y de la Rural, se desplegó un operativo en la zona que permitió la aprehensión de los ocho implicados, de entre 21 y 33 años, en sectores internos de las fincas.

Durante el procedimiento se secuestraron tres bolsas y tres mochilas con nueces, con un peso total de 100 kilos. Por disposición del ayudante fiscal en turno, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.