Obras en el Acceso Sur: qué día se complicará el viaje del Valle de Uco al Gran Mendoza

Hace ya varias semanas, la Ruta 40 en el Acceso Sur se encuentra bajo la realización de diversas obras en el trazado, lo cual ha afectado notablemente el paso por allí. Situación que este jueves se sentirá más por el inicio de una nueva etapa.

Y es que, desde el Gobierno confirmaron que habrá una modificación temporal en las condiciones de tránsito, esto porque se iniciará un trabajo de limpieza y replanteo del cantero central a la altura del puente de Boedo. Lo cual permitirá instalar los equipos necesarios para avanzar con las tareas de construcción de la tercera trocha.

Una situación que afectará especialmente a quienes viajen desde el sur, como Valle de Uco, para ingresar al Gran Mendoza como así a quienes salgan de la zona residencial en dirección contraria.

Cómo será la circulación durante los trabajos

Las maniobras comenzarán a las 8.30 y se desarrollarán en ambos tramos del Acceso Sur, en la zona de Boedo. Para permitir el despliegue de las máquinas sobre la calzada rápida, ubicada junto al cantero central, será necesario restringir temporalmente la circulación.

Mientras duren las tareas, los conductores dispondrán de un solo carril habilitado por sentido de circulación y podrán utilizar también las colectoras. Se estima que los trabajos finalizarán entre las 13.30 y las 14.