Obras en el Acceso Sur: los cambios de circulación a partir de este lunes

A partir del mediodía de este lunes, el flujo vehicular en la Sección 2 de la Ruta Nacional 40 sufrirá modificaciones operativas. Para dar lugar al despliegue de las cuadrillas de obra, se dispuso la canalización del tránsito a lo largo de un tramo de 2,3 kilómetros.

El sector delimitado entre la calle Azcuénaga y la Variante Palmira-Agrelo.

La calzada oeste pasará a funcionar temporalmente con doble sentido de marcha.

Inhabilitar de forma completa la calzada este en ese mismo segmento para habilitar los trabajos pesados sobre el terreno.



Las tareas previstas para este tramo de 2.300 metros contemplan el volcado, distribución y compactación de una base estabilizada (mecanismo idéntico al que se aplica en la Ruta Provincial 22) para luego proceder con el asfaltado definitivo.

Se prevé una duración inicial de entre 50 y 55 días de labor.

La programación podría sufrir demoras si se presentan olas de frío extremo, ya que las bajas temperaturas impiden el correcto sellado y adherencia de la carpeta asfáltica.

En lo que respecta a la Sección 1 de la traza, las autoridades confirmaron que se sostendrá la metodología de trabajo actual.

Las intervenciones se continúan focalizando sobre el cantero central, una zona que no interfiere con el carril de rodamiento vehicular. Las cuadrillas avanzan desde la calle Paso hacia el sur sobre la calzada oeste, y desde el cruce de Azcuénaga en dirección al norte sobre el carril este.