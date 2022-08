Se trata de la obra denominada El Baqueano que será financiada con una parte de lo que llegó para «portezuelo del viento».

En una rueda de prensa de este miércoles por el mediodía, el gobernador Rodolfo Suárez, sostuvo que invertirán U$S 1.023 millones destinados para portezuelo, en esta otra proyección denominada «el baqueano» y que se emplazará sobre el rio Diamante.

“Estamos anunciando parte de un plan que vamos a llevar adelante para los próximos 30 años. Tenemos premura en utilizar estos fondos. La primera obra que vamos a comenzar es el baqueano”, comunicó Suárez, sobre el proyecto que está sobre el río Diamante.

La decisión del Ejecutivo provincia, fue tomada ante la falta de respuesta de nación sobre el dictamen que establecerá si la obra de Portezuelo, necesita o no de estudios de impacto ambiental complementarios para poder avanzar. Como esto no sucede, los fondos no terminan de llegar.

“Vamos a seguir el proceso. Vamos a pedir de nuevo un pronto despacho; y luego si no hay novedades iremos a la vía judicial, con un amparo por mora. Es posible que nos pidan un estudio de impacto ambiental, que es lo mismo que nos digan que no, porque quien los tiene que aprobar es el Coirco. Es un cuento de nunca acabar”, acotó en el marco de una decisión de importante peso como lo es el impacto ambiental.

Sobre esta obra que parece alejarse un poco más en el tiempo, Suárez sostuvo que ‘si es necesario reformular la obra con una más chica, y avanzar con el trasvase, se seguirá trabajando “para no dejar de lado portezuelo del viento”. El inicio de esta obra estuvo atravesado por la oposición de las comunidades cercanas que sostiene que la presencia de la obra perjudicará al lugar.

Volviendo a Baqueano, está proyección pretende generar 120 megavatios. El gobernador comentó; y agregó que se generarán entre 800 y 1.000 empleos. También dijo que en enero esperan poder licitar la obra.

Leé también: Novedades en la búsqueda de un bebé de 3 meses en Tunuyán