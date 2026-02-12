Search
CÁMARA DE DIPUTADOS

“Nunca tuvieron el coraje”: la dura crítica de Álvaro Martínez al kirchnerismo en el debate sobre bajar la edad de imputabilidad

El diputado mendocino de La Libertad Avanza defendió la iniciativa y cargó contra la oposición, a los que acusó -entre otras cosas- de querer desviar el foco de la discusión.

Este jueves, en medio del debate que antecedió a la votación del proyecto para bajar de la edad de imputabilidad en la Cámara de Diputados de la Nación, uno de los legisladores que tomó la palabra para defender la iniciativa fue el mendocino Álvaro Martínez.

Durante su alocución, el libertario aseguró que el Gobierno no pretende “hacer una cacería de jóvenes” y apuntó contra la oposición por desviar el foco de la discusión. En ese sentido, Martínez expresó que lo que se estaba debatiendo en el recinto “es si la Argentina va a seguir mirando para otro lado mientras se cometen delitos graves, nadie se hace responsable y todo el mundo queda impune“.

En esa misma línea, el mendocino aseguró que “esto pasa hace muchos años, pretenden crear una distracción cuando nos dicen que exigir responsabilidad es querer mano dura, hablar de las víctimas es punitivismo. Mientras tanto, el sistema sigue siendo igual desde 1980, desde la dictadura“.

Durante otra parte de su discurso, Martínez no dejó pasar la oportunidad de apuntar directamente contra el kirchnerismo, del que aseguró que “gobernaron muchísimos años” y que durante sus gestiones nunca tuvieron “el coraje de modificar esta ley“.

Ya refiriéndose a la iniciativa, el libertario señaló que “la realidad cambió, la criminalidad juvenil cambió, las bandas narcos cambiaron pero nunca cambió esta ley“, y recordó que él mismo ya había presentado un proyecto para cambiar la edad de imputabilidad, la cual pretendía fijar en 12 años. En ese sentido, reconoció que había entendido que “era más importante tener un régimen penal juvenil completo, donde la Justicia tenga opciones“.

Es mentira que lo que buscamos es que los menores vayan a la cárcel. Esta ley tiene una finalidad educativa, resocializadora, un debido proceso, proporcionalidad en las penas y fija límites“, concluyó Martínez.

Cabe destacar que las palabras del mendocino se dieron en la previa de la votación del proyecto en el recinto, la cual se espera que ocurra este mismo jueves.

EL DISCURSO DE ÁLVARO MARTÍNEZ

