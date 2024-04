En el mundo de la astrología hay características para cada persona, sin importar el día, hora o mes en el que haya nacido y es justamente eso lo que hace que cada día nos sorprendamos más.

Entre los doce signos del zodiaco están los que son más amorosos que otros, los que tienen un vicio imposible de controlar, o los que es mejor tener cerca para no sufrir consecuencias, como es el caso de los más vengativos, en los que pondremos los ojos.

Según la astrología, hay varios signos que se caracterizan por tener un mayor grado de negatividad y rencor en comparación a otros.

No obstante, no hay nadie más rencoroso y vengativo que un nacido bajo el signo de Capricornio. Estas personas son impiadosas cuando se meten con ellos. No perdonan nunca, por lo que mejor que no se les ponga algo entre ceja y ceja porque no paran hasta lograr limpiar su dolor.