TURISMO

Números favorables: San Carlos alcanzó un 95% de ocupación turística durante el fin de semana XL de Carnaval

El departamento de Valle de Uco se posicionó como uno de los destinos más elegidos por los turistas durante el fin de semana largo. El evento "Vino Vivo" tuvo un rol preponderante.

De acuerdo a datos oficiales, el departamento de San Carlos cerró el fin de semana largo de Carnaval con un 95% de ocupación hotelera.

Uno de los principales atractivos que promovieron la llegada de turistas al departamento de Valle de Uco fue el evento “Vino Vivo“, que reunió a más de 25 bodegas y alcanzó la venta de 1.800 copas, y en donde se agotó el total de stock en los puestos gastronómicos. Cabe destacar que también tuvo la participación de 27 artesanos locales, los cuales fueron coordinados por el municipio.

Sobre el movimiento registrado en el departamento, Claudia Fragala -titular de la Cámara de Comercio de San Carlos- afirmó que “los gastronómicos vendieron absolutamente todos sus productos, lo que refleja el gran movimiento y la excelente respuesta del público”. Desde el sector comercial señalaron que la actividad superó las expectativas iniciales y permitió un importante dinamismo en distintos rubros vinculados al turismo.

Foto: Prensa de la Municipalidad de San Carlos.

Por su parte, el intendente Alejandro Morillas sostuvo que “San Carlos sigue apostando al desarrollo turístico, trabajando de la mano con la Cámara de Comercio, prestadores y emprendedores. Esta alianza estratégica permite que el turismo genere oportunidades reales para todos”.

En ese sentido, desde el municipio subrayaron que los resultados del fin de semana fortalecen la identidad cultural del Valle de Uco, impulsan el empleo local y consolidan al departamento como uno de los polos turísticos de Mendoza.

