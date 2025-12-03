Search
Nuevos recorridos nocturnos para conocer el Cementerio de la Capital

Una propuesta nocturna para descubrir las historias, personajes y leyendas que guarda el cementerio de la capital mendocina.

La Ciudad de Mendoza invita a sumarse a una nueva edición de su visita guiada nocturna al Cementerio de la Capital. Las salidas están programadas para los días 9 y 16 de diciembre, a las 21 h, con punto de encuentro en calle San Martín 1100, Las Heras. La actividad es gratuita, con cupo limitado, y requiere reserva previa.

En esta edición se han programado dos encuentros:

Circuito “Ángeles” (9 de diciembre, 21 h)
Este recorrido propone visitar tumbas y mausoleos destacados por sus ornamentaciones con figuras angelicales. A lo largo del camino se relatan las historias de abogados, artistas, arquitectos, periodistas y otros personajes que dejaron su huella en Mendoza.

Circuito “Rescatando Historias” (16 de diciembre, 21 h)
Esta edición estará dedicada a figuras que alguna vez fueron relevantes para la historia local, pero que con el tiempo quedaron en el olvido. Se recorren los espacios donde descansan ex vicegobernadores, jóvenes que lucharon por su patria, militares y referentes judiciales cuyo legado permanece en el cementerio.

