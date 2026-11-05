Nuevos avances en el caso D’Agostino: fijaron para diciembre las pericias psicológicas a la denunciante

La causa en la que se investiga al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino por presuntos hechos de violencia de género y abuso sexual contra su expareja volvió a registrar movimientos: la denunciante será sometida a pericias psicológicas, las cuales están previstas para diciembre.

La fecha fue confirmada por la abogada de la mujer, María Elena Quintero, quien explicó que su defendida no había estado en condiciones de someterse antes a esos estudios debido a su situación de salud. Respecto de estas novedades, señaló que esta instancia implica una nueva exposición a los hechos denunciados y puede representar otro momento de revictimización.

El resultado de las evaluaciones se incorporará a una investigación que lleva adelante la fiscal Valeria Bottini. Hasta el momento, el exfuncionario fue imputado por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones, pero no por los delitos de violencia de género y abuso sexual que forman parte de la denuncia de su expareja.

Cabe recordar que la denunciante, además, enfrenta una contradenuncia presentada por D’Agostino por supuesta denuncia falsa, falso testimonio y tentativa de extorsión.

Los cuestionamientos de la defensa

En paralelo, los abogados de D’Agostino -Daniel Sosa Arditi, Sofía Sosa Arditi y Eduardo De Oro- cuestionaron el desarrollo de la investigación. En presentaciones anteriores denunciaron supuestas “dilaciones” por parte de la querella e incluso solicitaron que se aplicaran sanciones.

Como parte de los avances que destacaron, también difundieron la declaración de un empresario que fue jefe de la denunciante años atrás, cuando ella trabajaba en su empresa y luego fue desvinculada.

La mujer había relacionado su despido con el vínculo que mantenía con el exfuncionario. Sin embargo, el empresario sostuvo que la decisión respondió a un recorte de personal, que en ese momento hubo otras desvinculaciones y que no tuvo “ningún tipo de contacto” con D’Agostino.

Además, la defensa anticipó que en los próximos días se realizará una audiencia ante un Tribunal Penal de segunda instancia. La instancia se vincula con el rechazo de una jueza a nueve planteos presentados por la abogada de la denunciante.