Nuevo round judicial entre Victoria Villarruel y Luis Petri: qué dijo el mendocino

El diputado nacional Luis Petri volvió a apuntar contra la vicepresidente Victoria Villarruel luego de que la titular del Senado avanzara con una querella por calumnias e injurias en su contra, en el marco de la fuerte disputa política y judicial que ambos mantienen desde hace semanas.

La respuesta de Luis Petri llegó a través de su cuenta de X, donde cuestionó la decisión de Victoria Villarruel de insistir con acciones judiciales luego de que la Justicia federal desestimara una denuncia penal previa presentada por la vicepresidenta.

“No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!”, escribió el legislador libertario.

No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…! https://t.co/2syvfYeeQR — Luis Petri (@luispetri) May 13, 2026

Días atrás, Victoria Villarruel había sufrido un revés judicial cuando el Juzgado Federal Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, rechazó la denuncia penal presentada contra Luis Petri al considerar que los hechos denunciados no constituían delito.

En aquella presentación, la vicepresidenta acusaba al exministro de Defensa de calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión. Además, invocaba el artículo 213 bis del Código Penal, vinculado a la denominada “coerción ideológica”.

La denuncia también incluía a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores de A24, a quienes Villarruel atribuyó los mismos delitos señalados contra Petri.

Pese al fallo judicial, la vicepresidenta decidió avanzar ahora por la vía de una querella por calumnias e injurias. Según sostuvo Petri, la nueva presentación incluye restricciones para que no pueda referirse públicamente a Villarruel, medida que definió como una “mordaza legal”.

El conflicto entre ambos dirigentes se profundizó tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En ese contexto, Luis Petri había acusado a la vicepresidenta de ser “funcional a la oposición” por sus actitudes previas y durante la Asamblea Legislativa.

Además, ambos protagonizaron un duro intercambio en redes sociales, donde el diputado mendocino llegó a calificar a Victoria Villarruel de “golpista”, expresión que terminó detonando la disputa judicial entre ambos referentes oficialistas.