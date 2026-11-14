Nuevo revés para los hijos de Cristina Fernández: la Justicia rechazó frenar el decomiso de sus bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner para intentar frenar el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad, en la que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada por administración fraudulenta.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El fallo también alcanza a las sociedades Hotesur y Los Sauces, vinculadas al patrimonio de la familia Kirchner.

Con esta resolución, la Justicia mantiene abierto el procedimiento destinado a recuperar $684.990 millones, monto actualizado del decomiso establecido en la condena.

Qué reclamaban Máximo y Florencia Kirchner

Los hijos de la expresidenta habían solicitado suspender la ejecución patrimonial y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una presentación pendiente.

Entre sus argumentos, señalaron que las medidas judiciales afectaban bienes de personas que no habían sido condenadas en la causa Vialidad.

También cuestionaron que no se hubiera dispuesto una suspensión similar a la concedida en otro expediente civil iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad.

Por su parte, las sociedades Hotesur y Los Sauces reclamaron intervenir en el procedimiento para defender sus propiedades. Ambas empresas tienen 13 inmuebles embargados por disposición del Tribunal Oral Federal N° 2.

Por qué Casación rechazó los recursos

Los magistrados consideraron que las presentaciones no reunían los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario.

En particular, sostuvieron que los recurrentes no lograron demostrar que las decisiones cuestionadas fueran definitivas ni que provocaran un perjuicio irreparable.

Las defensas también habían denunciado supuestas vulneraciones de las garantías constitucionales de propiedad, igualdad ante la ley y defensa en juicio.

Sin embargo, Casación entendió que esos argumentos no resultaban suficientes para modificar lo resuelto anteriormente.

Cómo sigue la causa Vialidad

La condena contra Cristina Kirchner quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Desde entonces, el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el procedimiento para ejecutar el decomiso patrimonial.

El nuevo fallo representa otro revés judicial para la familia Kirchner, aunque no implica que los inmuebles hayan sido rematados ni transferidos definitivamente al Estado.

Las defensas todavía tienen la posibilidad de presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.