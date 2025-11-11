Nuevo ministro del Interior: tras jurar, Santilli inicia su gira por las provincias

El exdiputado del PRO Diego Santilli juró este martes como nuevo ministro del Interior de la Nación y confirmó que su gestión estará centrada en impulsar las “reformas estructurales” que promueve el presidente Javier Milei. Además, anunció que iniciará una gira por las provincias para reunirse con gobernadores aliados y sumar apoyos a los proyectos que el Gobierno busca aprobar en el Congreso.

La ceremonia de asunción se realizó pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde Santilli juró “por Dios y por la Patria” ante el presidente Milei. Participaron familiares, funcionarios del Gabinete, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, y referentes del PRO como Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro.

“Vengo a trabajar para obtener las reformas que busca el Presidente, las reformas que el país necesita”, aseguró Santilli al finalizar el acto. “Cumpliré la tarea que el Presidente me ha encomendado: avanzar con las transformaciones estructurales”, enfatizó el flamante ministro.

Inicio de la gira y reuniones con gobernadores

El ministro adelantó que este miércoles comenzará su recorrido federal, que incluirá encuentros con al menos 10 gobernadores de los que firmaron el Pacto de Mayo, con el fin de consensuar las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

El puntapié inicial será en Entre Ríos, con el mandatario Rogelio Frigerio, y luego viajará a Salta para reunirse con Gustavo Sáenz. Las reuniones continuarán durante los próximos días en distintas provincias.

Desde que Milei le comunicó su designación hace dos semanas en Olivos, Santilli ya comenzó a desempeñar funciones en el área política. En los últimos días mantuvo reuniones bilaterales con gobernadores junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.

Apoyo político y organización institucional

El nuevo titular del Ministerio del Interior deberá ser clave en la articulación con los gobiernos provinciales y en la búsqueda de consensos legislativos para garantizar la aprobación de las reformas impulsadas por la administración Milei.

“No estoy acá por los cargos, vine a cumplir la tarea que me encomendó el Presidente”, respondió Santilli al ser consultado sobre la definición del Renaper (Registro Nacional de las Personas), que finalmente permanecerá bajo la órbita de su cartera, tras idas y vueltas con el Ministerio de Seguridad.

El funcionario destacó que su gestión buscará fortalecer el diálogo federal y avanzar con los proyectos estructurales de gobierno, una meta que considera central para “la nueva etapa del mandato presidencial”.