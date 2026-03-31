Nuevo golpe a Milei: la Justicia rechazó la apelación del Gobierno y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El gobierno de Javier Milei vive días convulsos. En medio de críticas hacia distintos funcionarios de su riñón -con el jefe de Gabinete Manuel Adorni llevándose todos los focos por polémicas en torno a un reciente viaje con su familia a Punta del Este o al origen de su patrimonio-, el Ejecutivo sumó este martes un nuevo dolor de cabeza. Esta vez, proveniente de la Justicia argentina: la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y la recomposición del salario docente.

La decisión fue firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes cuestionaron los argumentos presentados por el Estado. En el fallo señalaron que los agravios resultaban “poco serios”, al rechazar la postura del oficialismo, que señalaba que la cautelar constituía una sentencia definitiva encubierta.

En paralelo, los magistrados consideraron que el impacto fiscal de la medida es limitado y que no se ve afectado el interés público. Por el contrario, remarcaron que la resolución busca resguardar un derecho central como el acceso a la educación superior pública.

En ese marco, la Cámara ratificó que el Ejecutivo debe cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025. También ordenó la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La Ley de Financiamiento Universitario, una cuestión de Estado marcada por tensiones

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto y ratificada el 2 de octubre tras el veto presidencial, fue promulgada pero suspendida por el Ejecutivo. La decisión del Gobierno generó un fuerte rechazo en el ámbito académico, que considera la medida una vulneración al principio de legalidad y al rol del Parlamento.

Ante esto, las universidades presentaron un recurso ante la Justicia, que en diciembre de 2025, por intermedio del juez federal Enrique Cormick, dictó la medida cautelar.

En aquella resolución, el magistrado cuestionó el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la aplicación de la ley, al considerar que presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. También advirtió una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico” por la demora en su implementación.

Por su parte, el Gobierno cuestionó la decisión judicial y apeló argumentando que la norma requiere previamente definir sus fuentes de financiamiento y su inclusión en el Presupuesto, una facultad que -según sostiene- corresponde al Congreso y no al Poder Judicial. Además, el Ejecutivo advirtió que la aplicación de la ley podría comprometer el equilibrio fiscal.

Sin embargo, el último fallo de la Justicia desestima el planteo del Gobierno y ratificó la vigencia de la cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y la recomposición del salario docente.