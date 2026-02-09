Nuevo esquema de prestaciones médicas de PAMI: cómo será el cambio

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, comenzará a implementar en los próximos 60 días un nuevo esquema de atención médica diseñado para organizar y optimizar determinadas especialidades a través de centros de referencia.

Este modelo apunta a centralizar consultas, estudios, tratamientos e internaciones en un mismo lugar, con el objetivo de agilizar los tiempos de atención y hacer el recorrido del afiliado más eficiente y previsible.

Bajo este nuevo sistema, los afiliados de PAMI contarán con un prestador de referencia asignado para asegurar una atención médica rápida y sin costo, aunque no perderán los turnos ya programados ni se les obligará a atenderse exclusivamente con el especialista asignado.

Entre las especialidades incluidas en este nuevo esquema se encuentran:

Cardiología

Traumatología

Oftalmología

Diagnóstico por imágenes

Gastroenterología

Ginecología y obstetricia

Cirugía general

Urología

PAMI aclaró que los afiliados seguirán teniendo acceso a la cartilla completa de prestadores vigente, pero la prioridad estará en los centros de referencia para fortalecer la atención integral dentro de un mismo establecimiento de salud.