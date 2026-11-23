El Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzó a emitir en 2026 un nuevo DNI electrónico, diseñado bajo estándares internacionales de identificación. El documento incorpora una tarjeta de policarbonato, un chip sin contacto y nuevas medidas de seguridad para reforzar la protección de los datos personales. No obstante, quienes tengan un ejemplar vigente no necesitan reemplazarlo de inmediato: los documentos anteriores conservan su validez hasta la fecha de vencimiento o hasta que corresponda una actualización.

Entre las personas que deben gestionar un nuevo ejemplar se encuentran quienes tienen el DNI vencido o necesitan modificar datos personales, domicilio, fotografía o información registral. También deben realizar las actualizaciones obligatorias previstas para determinadas edades, mientras que la pérdida, el robo o el deterioro del documento son otros motivos que requieren iniciar el trámite. La renovación del formato electrónico también puede solicitarse voluntariamente, sin necesidad de esperar al vencimiento del ejemplar anterior.

Para obtener el nuevo documento, la gestión se realiza a través de los registros civiles y las oficinas habilitadas por Renaper. El procedimiento puede requerir un turno previo, la presentación del DNI anterior y la verificación de los datos personales. Durante la atención se toman la fotografía, la firma y los datos biométricos correspondientes. En el caso de los menores de edad, pueden solicitarse requisitos adicionales y la presencia de un adulto responsable.

En cuanto al costo, las tarifas del DNI se actualizaron nuevamente en noviembre de 2026, por lo que los valores difundidos en publicaciones anteriores pueden haber quedado desactualizados. Para conocer el precio vigente, las modalidades de tramitación y los plazos de entrega, se recomienda consultar los canales oficiales de Renaper y Argentina.gob.ar, donde se encuentra disponible la información actualizada sobre el servicio.