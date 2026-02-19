Search
PRIMERA DIVISIÓN

Nuevo día confirmado: ¿cuándo jugarán la Lepra y el Rojo?

Tras aplazar los partidos del jueves, debido al paro nacional, desde la organización del Apertura 2026 dieron a comocer la reprogrqmación de la fecha.

Luego de que la CGT anunciara para este jueves un paro general a nivel nacional en protesta por la reforma laboral que se estará debatiendo ese mismo día en Diputados, la realización de los partidos del jueves de la Primera Dividisión -entre los que estaba el que enfrenta a Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda- quedaron en suspenso, a la espera de la determinación que tome UTEDYC, el gremio clave en la logística de eventos deportivos.

Con la decisión de UTEDYC de adherir al paro, AFA oficializó que los partidos del jueves quedaban suspendidos, por lo que todos los focos del lado Azul del Parque estaban puestos en la fecha que la organzación del torneo iba a disponer para el encuentro ante el Rojo.

Finalmente, AFA dio a conocer cuándo se disputarán los juegos aplazados. De acuerdo a lo informado, el partido entre la Lepra e Independiente de Avellaneda se disputara el sábado a las 17 horas, en el estadio Bautista Gargantini. Cabe recordar que originalmente dicho encuentro se iba a jugar el jueves a las 19:30.

Cabe destacar que, tras enfrentar a la Lepra, el Rojo deberá medirse con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el Víctor Legrotaglie, por lo que desde la institución de Avellaneda están analizando permanecer en la provincia hasta el partido con el Lobo.

