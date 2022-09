Se confirmó un cambio en las compras al exterior a través del sistema «Courier», ¿Qué cambia y que conviene traer?.

El Gobierno dispuso este martes un nuevo cepo a las compras que se hagan en el exterior. Esta nueva medida impuesta por la AFIP cambia la regulación de las importaciones, generando una rebaja en el tope máximo de ingresos al país.

El sistema Courier permite a las personas realizar compras en el exterior, en dólares u otra moneda extranjera, e ingresarlas al país. Este mecanismo es muy utilizado por empresas para realizar e-commerce transfronterizo.

Sin embargo, ahora el Gobierno volvió a jugar contra los importadores con el aumento del impuesto PAIS y el adelanto de ganancias que pagan las compras en divisas externas o lo que se llama «dólar tarjeta».

¿En qué se basa la medida?

Pues la medida que se oficializó este martes a través de la Resolución 5260/2022 publicada por la AFIP establece un cambio en el valor máximo de las compras que se realice en el exterior por vuelos. Antes, el tope tenía un techo de u$s 3.000, pero ahora se bajó a solo u$s 1.000.

Por otra parte, se mantiene la posibilidad de ingresar hasta tres unidades de un producto en un mismo vuelo, mientras estas no tengan intenciones comerciales. El peso máximo del envío se sostiene en 50 kilogramos. La cantidad de envíos seguiría siendo de cinco envíos anuales por persona en compras personales.

La medida da reversa en la intención que tenía el sistema cuando fue propuesto en 2019, en el que se proponía un monto máximo de u$s 3.000 en compras y en el cual se establecía que por cada excedente habría que pagar el 50% del valor como extra. Al mismo tiempo, las exportaciones no podrían exceder los u$s 3.000 en valor FOB.

Modificaciones en la importación: ¿Cómo lo viven las empresas?

Son varias las empresas que ya están comunicando a sus usuarios los cambios. Si bien la noticia no es positiva, aseguran que este sistema sigue siendo más conveniente en comparación con la oferta local. Uno de los casos es la empresa líder Aerobox.

Por ejemplo, en el caso de los teléfonos iPhone, se consiguen más baratos comprando los productos a través de tiendas extranjeras que en revendedores locales. Los iPhone de Apple se consiguen en el mercado internacional a un precio considerablemente menor que en la Argentina. En aplicaciones internacionales de ventas se consigue por unos US$ 799, lo que en cotización «dólar tarjeta» representa unos $ 203.745.

Desde la compañía explican que las otras ventajas del sistema se mantienen. Al utilizar el servicio Aerobox no hay trámites de AFIP ni de Aduana y hay garantía de envío. Y ofrecen «importar a dólar oficial sin el 75%», por lo que llevaría el cambio a un número más barato para la importación. Además, el servicio no se ve afectado por el cepo a las cuotas para compras en el exterior.

