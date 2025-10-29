Search
Nuevo aumento para el sector de discapacidad: qué servicios abarca

La medida busca sostener las prestaciones por encima de la inflación y reconocer el trabajo de los profesionales del sector.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció un aumento de entre el 29% y el 35% en los valores del Nomenclador de Discapacidad, que se aplicará en tres tramos progresivos entre octubre y diciembre de 2025

La medida busca fortalecer el sistema de atención y garantizar la sostenibilidad de las prestaciones.

Ajuste escalonado y por encima de la inflación proyectada

Según informaron desde ANDIS, la actualización de los valores fue dispuesta mediante una decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación y “tiene como objetivo mantener las prestaciones por encima de la inflación proyectada para 2025”.

El incremento impactará directamente en los profesionales y prestadores que brindan servicios esenciales en el ámbito de la discapacidad, incluyendo internaciones, transporte especializado, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Fuentes del organismo indicaron que esta medida representa “un reconocimiento al trabajo y compromiso de quienes acompañan día a día a las personas con discapacidad en todo el país”.

Beneficios para el sistema y los prestadores

Con la actualización del nomenclador nacional, el Gobierno busca dar previsibilidad y estabilidad al sistema de atención, permitiendo que los prestadores mantengan la calidad de sus servicios frente a los aumentos de costos operativos.

Desde ANDIS remarcaron que esta mejora “fortalece la red de acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias”, a la vez que consolida la articulación entre el Estado nacional, las obras sociales y los agentes del sistema de salud.

El aumento se implementará en tres tramos mensuales consecutivos, y alcanzará un incremento acumulado máximo del 35% para diciembre.

