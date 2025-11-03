Nuevo aumento en la luz: qué pasa en Mendoza tras la suba dispuesta por Nación

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) trabaja en la elaboración de los nuevos cuadros tarifarios luego de la Resolución 434/2025 emitida por la Secretaría de Energía de la Nación, que aumenta el costo de la energía eléctrica en todo el país. Aunque la suba en Mendoza está confirmada, el porcentaje exacto se conocerá recién cuando el EPRE publique la resolución provincial correspondiente en los próximos días.

La factura eléctrica en la provincia está compuesta por tres elementos: los costos provinciales (conocidos como Valor Agregado de Distribución o VAD), los nacionales (que incluyen la generación y transporte de energía) y los impuestos. Esto significa que cualquier variación en los valores nacionales o locales impacta de manera directa en el bolsillo de los usuarios.

El Gobierno provincial, además, analiza una posible actualización del VAD, cuya última modificación fue en febrero, con un aumento del 3%. Desde el EPRE explicaron que no hubo ajustes entre agosto y octubre porque el Índice de Precios al Consumo (PIC) no superó el 7% trimestral establecido como umbral en el Decreto 1680/2024.

De concretarse ambos aumentos —el nacional y el provincial—, las boletas de luz mendocinas podrían sufrir un “triple golpe”, ya que a la suba energética se sumarían nuevos impuestos y tasas. Según fuentes consultadas por El Sol, el EPRE podría publicar simultáneamente los valores de Nación y la actualización local, aunque todavía no hay una fecha confirmada para el anuncio oficial.

La medida nacional aprobó la Programación Estacional de Verano Definitiva para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que regirá desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. Además, definió los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), componentes que determinan cuánto pagan las distribuidoras por la electricidad que luego se traslada a los usuarios.

La resolución también se inscribe dentro de un proceso de reestructuración de subsidios y normalización progresiva del mercado eléctrico, manteniendo algunas bonificaciones para usuarios residenciales de ingresos bajos y medios.

En cuanto al último ajuste aplicado en Mendoza, fue a comienzos de octubre de 2025, con una suba promedio del 0,17%. En ese momento se mantuvieron los subsidios: 66,26% para usuarios de nivel 2 (ingresos bajos) y 51,08% para nivel 3 (ingresos medios).

De esta forma, el nuevo incremento se perfila como el más alto del año.