Nueve ofertas para una obra estratégica que mejorará el servicio de agua en Tupungato

El proyecto del Acueducto Centro en Tupungato avanza como una de las obras más relevantes para el agua potable en Mendoza. Con una inversión millonaria, el plan busca responder al crecimiento poblacional y garantizar el suministro en zonas con problemas históricos de presión.

El proceso licitatorio se formalizó con la apertura de sobres, realizada en el Hotel Turismo del departamento. Allí se confirmó la participación de nueve empresas interesadas en ejecutar un proyecto que cuenta con un presupuesto oficial de $2.505.958.652, financiado con fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

La iniciativa no surge de manera aislada. Responde a una problemática creciente: el aumento sostenido de la población en Tupungato, que ha dejado obsoleta la infraestructura actual y ha generado crisis de abastecimiento, especialmente durante los meses de mayor consumo. En ese escenario, el Acueducto Centro aparece como una solución estructural para garantizar el servicio en los próximos 25 años.

Desde el punto de vista técnico, la obra contempla intervenciones clave para mejorar la distribución de agua. Entre ellas, se destaca la perforación de un pozo de agua subterránea a 200 metros de profundidad, que incluirá tanto la obra civil como el equipamiento electromecánico necesario para su funcionamiento.

Además, se prevé la construcción de una reserva de 240 metros cúbicos, compuesta por cuatro tanques de plástico reforzado, y la ejecución de un acueducto de más de 4.300 metros de tubería, que permitirá conectar la fuente de captación con la cabecera del sistema en Villa Bastías.

El plan también incorpora la instalación de válvulas reguladoras de presión, fundamentales para optimizar el servicio en sectores donde hoy se registran problemas crónicos. A esto se suma la adecuación de las obras existentes, con el objetivo de mejorar la captación de agua y hacer más eficiente toda la red.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto directo en los vecinos. La obra incluirá nuevas conexiones domiciliarias, lo que permitirá que las mejoras en la infraestructura se traduzcan en un acceso más confiable y constante al servicio de agua potable en los hogares.