Nueve economistas visitaron a Cristina y entregaron un documento clave: de qué trata

Tras cinco meses de encierro por una condena judicial, la ex presidenta Cristina Kirchner volvió a recibir visitas en su domicilio y mantuvo una reunión con nueve economistas vinculados al Partido Justicialista. El encuentro tuvo como propósito entregarle un documento de más de 400 páginas que reúne propuestas para un plan de desarrollo económico.

La propia Cristina difundió la noticia en su cuenta de X, donde señaló que los especialistas concurrieron “en representación de más de 80 profesionales” que trabajaron en la elaboración del texto. Según explicó, el documento contiene “consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”.

En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI.



Todos… pic.twitter.com/l1AvAjadNI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 17, 2025

La ex mandataria destacó que el trabajo fue elaborado en el ámbito del PJ, “dividido en comisiones y durante más de 45 jornadas de trabajo”. En ese sentido, remarcó que el informe no constituye una propuesta cerrada, sino una “hoja de ruta abierta al debate y a la acción” que será presentada ante el partido para su posterior discusión interna.

En su publicación, Cristina sostuvo que la Argentina atraviesa “una encrucijada histórica”, marcada por tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos en materia energética y ambiental. En ese marco, aseguró que el país debe dejar atrás “la macroeconomía del desacuerdo” y delinear una estrategia orientada al “desarrollo con soberanía, producción e inclusión”.

La ex presidenta afirmó que el país enfrenta no solo dificultades en materia económica, sino una “crisis de proyecto de país”, y llamó a definir colectivamente el rumbo hacia los próximos años. El documento entregado por los economistas, según la información difundida, será uno de los ejes del debate en el Partido Justicialista durante los próximos meses.