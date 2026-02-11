Nuevas líneas de financiamiento para cosecha y acarreo de uva en Mendoza: cuánto se puede pedir

El Ministerio de Producción, anunció la puesta en marcha de nuevas líneas de crédito del Banco Nación destinadas a financiar las tareas de cosecha y acarreo de uva, así como los gastos de elaboración, en el marco de la Vendimia 2026. La iniciativa busca ofrecer herramientas financieras a productores, pequeñas y medianas empresas y grandes firmas vitivinícolas, en un momento clave del calendario productivo.

Las condiciones especiales anunciadas por la entidad bancaria representan una oportunidad concreta para afrontar los costos asociados a las etapas más intensivas del proceso vitivinícola, con el objetivo de garantizar la calidad y competitividad del vino mendocino en los mercados nacional e internacional.

A quiénes están destinados los créditos y a cuánto se puede acceder

En primer término, las líneas de crédito en pesos están dirigidas a pequeñas y medianas empresas que desarrollan su actividad en la provincia. Para este segmento, se prevén operaciones con un plazo de hasta 12 meses, con tasas fijas del 24% TNA para créditos amortizables y del 26% TNA para aquellos con pago íntegro al vencimiento. Desde la cartera de Producción destacaron que estas condiciones permiten a los productores planificar sus compromisos financieros con mayor previsibilidad.

Además, las pymes podrán acceder a operaciones en dólares con un plazo de hasta 180 días y una tasa fija del 2,50% TNA, con un monto máximo de 300.000 dólares por cliente y una única operación disponible. Estas herramientas están orientadas principalmente a empresas con perfil exportador o vinculadas al comercio exterior.

En el caso de las grandes empresas vitivinícolas, se habilitó una línea específica en dólares con plazo máximo de 180 días, una tasa fija del 2,75% TNA y un monto máximo de 750.000 dólares por cliente, permitiendo atender operaciones acordes al volumen productivo de estas firmas.

Las condiciones especiales estarán vigentes para las operaciones contabilizadas durante febrero y marzo de 2026, período que coincide con el mayor nivel de actividad en la cosecha, traslado y logística de la uva. Este enfoque temporal busca concentrar los recursos financieros en el tramo más exigente del proceso productivo.

Las empresas interesadas pueden acercarse a las sucursales del Banco Nación o consultar a través de los canales oficiales para conocer los requisitos de acceso a las líneas crediticias. El Ministerio de Producción brindará asesoramiento y acompañamiento técnico para facilitar la articulación entre el sector productivo y las entidades financieras.