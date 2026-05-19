Nuevamente, el costo de criar a un hijo volvió a aumentar en Mendoza

Criar un hijo en Argentina demanda cada vez más dinero y los números oficiales vuelven a reflejarlo. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la denominada canasta de crianza registró nuevos aumentos durante marzo de 2026 y, para algunos grupos etarios, el costo mensual ya supera los $620.000.

La medición contempla dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes (como alimentación, vestimenta, transporte, educación y salud); y por otro, el valor económico del tiempo de cuidado que requiere cada etapa de crecimiento. Para calcular este último punto, el organismo toma como referencia la remuneración del personal de casas particulares dedicado a tareas de asistencia y cuidado.

De acuerdo al relevamiento oficial, mantener a un bebé menor de un año demandó cerca de $494.367 mensuales. En el caso de niños y niñas de entre 1 y 3 años, el valor trepó hasta aproximadamente $586.000, mientras que para la franja de 4 a 5 años rondó los $495.000. El monto más elevado se registró entre chicos de 6 a 12 años (etapa donde aumentan significativamente los gastos escolares y de traslado), con cifras que superaron los $620.000 por mes.

La metodología utilizada por el INDEC toma como base la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires y adapta los cálculos según las necesidades específicas de cada edad. Además, la actualización mensual de este índice se transformó en una referencia clave para cuotas alimentarias y decisiones judiciales vinculadas a la crianza.

El informe también deja en evidencia cómo la inflación y el incremento sostenido de servicios esenciales continúan impactando de lleno en la economía cotidiana de las familias argentinas. Cada actualización refleja no solo cuánto cuesta mantener a un hijo, sino también el peso económico que implica el cuidado diario dentro de los hogares.