Nuevamente con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El domingo la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 25 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 24 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.