La Senadora mendocina Cecilia Juri lanzó un reclamo debido a la falta de respuestas de Carlos Funes, Director de OSEP. La legisladora expone que la Obra Social no cumple con las prestaciones obligatorias.

«En octubre de 2021, después de recibir decenas de reclamos en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, invitamos al dir de OSEP a dar respuestas sobre diferentes problemáticas que aquejan a los usuarios de la obra social. Por supuesto que esto no ha sucedido», compartió en Twitter Juri.

En este sentido, ella aclaró que son más de 10 pedidos de informe del Frente de Todos para saber la situación real de las prestaciones, «que tampoco han tenido respuesta. Es nuestro deber como representantes de los mendocinos controlar a quienes administran los recursos del Estado, como la OSEP», sentenció.

La Legisladora asegura que la obra social viene limitando las prestaciones bioquímicas, odontológicas, farmacológicas y ahora las oncológicas por falta de pago en tiempo y forma a los proveedores y prestadores. Los usuarios reciben el descuento mensual y la OSEP no está cumpliendo con su parte. Invitamos al Dir de OSEP Carlos Funes a dar respuesta a los usuarios.

La situación de Kinesiólogos de OSEP: denuncian que no les permiten cumplir su función y se consideran «Ñoquis»

En diciembre de 2021 con una carta abierta, profesionales que trabajan para OSEP en el Hospital Del Carmen, dicen no entender por qué aún no les dejan cumplir sus reales funciones. Hasta el momento su situación no ha sido resuelta y publicaron un video sobre la problemática: