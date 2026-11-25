La detección de una nueva variante de COVID-19 en Argentina puso nuevamente el foco en la vigilancia epidemiológica. Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de Ómicron, que presenta una creciente circulación a nivel internacional y se encuentra bajo seguimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que los primeros tres casos identificados en el país corresponden a dos bebés menores de tres meses y un adulto de 58 años, todos residentes de la provincia de Buenos Aires.

Las muestras fueron obtenidas entre el 6 y el 11 de noviembre y las detecciones fueron notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud el pasado viernes 20.

¿La nueva variante de COVID es más contagiosa?

Los estudios preliminares indican que PJ.2.1 tiene mayor facilidad para adherirse a las células humanas. Sin embargo, esto no demuestra necesariamente que se transmita más rápidamente entre las personas.

La OMS incorporó este linaje a su listado de variantes bajo monitoreo el pasado 19 de noviembre, debido al crecimiento registrado en distintos países, especialmente en Canadá y Estados Unidos.

Hasta el 23 de noviembre, se habían identificado 1.241 secuencias genómicas de esta variante en 21 países, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por el momento, el riesgo adicional para la salud pública es considerado bajo, aunque todavía no existe evidencia suficiente para determinar si provoca cuadros de mayor gravedad.

Cuáles son los síntomas de la variante PJ.2.1

Las manifestaciones clínicas son similares a las de otras variantes del coronavirus y pueden confundirse con las de una gripe o un resfrío.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Secreción nasal.

Cansancio.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

Los especialistas advierten que los síntomas por sí solos no permiten identificar el linaje responsable de la infección.

COVID en Argentina: qué sucede con los contagios

Aunque durante las últimas semanas se registró un leve incremento en las detecciones de coronavirus, los niveles de circulación permanecen por debajo de los observados durante el mismo período de 2025.

De hecho, las hospitalizaciones por COVID-19 disminuyeron un 46,2% respecto del año pasado.

Las autoridades sanitarias aclararon que los tres casos confirmados de PJ.2.1 no permiten establecer si existe transmisión comunitaria sostenida de esta variante en Argentina.

En este contexto, los infectólogos insisten en la importancia de mantener actualizada la vacunación, especialmente entre adultos mayores, embarazadas, personas inmunosuprimidas y pacientes con enfermedades crónicas.

También destacan la importancia de la inmunización durante el embarazo para favorecer la transmisión de anticuerpos maternos a los bebés.