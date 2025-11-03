Nueva edición de “Brindemos” en noviembre en la Ciudad

La Ciudad de Mendoza invita a turistas y residentes a participar de un recorrido especial por sus espacios históricos, que incluirá la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. La actividad se desarrollará del 5 al 28 de noviembre, a partir de las 11 horas.

Como Capital Internacional del Vino, la Ciudad ofrece una experiencia única para conocer la historia local y la tradición vitivinícola mendocina. Desde lo alto de la Terraza Jardín Mirador Arquitecto Gerardo Andía, los visitantes podrán disfrutar de una visita guiada que repasa los orígenes del vino en la provincia y su desarrollo a lo largo del tiempo.

El recorrido destacará lugares emblemáticos, como el sitio donde funcionó la Quinta Agronómica y la primera Bodega Escuela de Mendoza, actualmente conocida como el Centro Temático del Vino “La Enoteca”.

La experiencia culminará en la Sala del Vino, un espacio dedicado a rendir homenaje a la bebida nacional, donde se realizará un brindis en honor a la cultura vitivinícola mendocina.

Quienes deseen participar podrán adquirir sus entradas a través de EntradaWeb. Las visitas se realizarán de miércoles a viernes, desde las 11 horas.