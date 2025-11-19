Nueva capacitación en la industria de la madera impulsada por Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz, junto al Centro Tecnológico de la Madera, presentó una nueva capacitación orientada a mejorar las habilidades y oportunidades laborales dentro de una de las industrias más tradicionales de la región. La propuesta forma parte del programa “Empresas que Enseñan”, que promueve el trabajo conjunto entre el ámbito público y el sector privado para potenciar la formación profesional.

El municipio aportará espacios de enseñanza, recursos digitales y coordinación académica, mientras que empresas del rubro colaborarán en la elaboración de contenidos y dictarán parte de las clases. El curso está dirigido a quienes buscan ampliar su perfil profesional, trabajadores de pymes y emprendedores interesados en adquirir nuevas competencias vinculadas al oficio y la producción maderera.

La capacitación tendrá una carga total de 24 horas y se desarrollará a través de siete módulos, que abordarán desde el origen forestal hasta los procesos de transformación de la madera. Entre los ejes principales se incluyen: estructura y propiedades del material, aserrado, forestoindustria y etapas productivas aplicadas.

El inicio está previsto para el miércoles 26, con cursado los lunes y miércoles de 10 a 13. Las clases teóricas se dictarán en Espacio Arizu (Belgrano 1322), mientras que las prácticas se realizarán en el Centro Tecnológico de la Madera (Brown 500, Luján de Cuyo), donde los asistentes podrán interiorizarse en el uso de maquinaria y procesos industriales.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden completarse a través del formulario oficial del municipio.