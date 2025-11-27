Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa: los orígenes de una devoción universal

Cada 27 de noviembre se recuerda la aparición de la Virgen María a Catalina Labouré en París, un hecho que dio origen a una devoción que atravesó fronteras y llegó a millones de fieles.

Un poco de historia:

El 18 de julio de 1830, Catalina, una joven novicia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, aseguró haber sido guiada durante la noche a la capilla del convento. Allí, según su testimonio, la Virgen se le apareció y le confió que tenía una misión importante para ella.

La revelación principal ocurrió el 27 de noviembre de ese mismo año. Durante la oración vespertina, Catalina vio a la Virgen de pie sobre un globo terráqueo, irradiando rayos de luz que simbolizaban las gracias que la humanidad recibe cuando las pide. En esa visión, María le indicó que debía acuñarse una medalla con esa imagen, asegurando que sería fuente de protección y bendiciones para quienes la llevaran con fe.

Qué significado tiene la medalla:

En el anverso de la medalla se representa a María de pie sobre el mundo, aplastando con su pie una serpiente que simboliza el mal, mientras envía rayos de gracia hacia quienes la invocan. Esta imagen alude a su papel como intercesora y mediadora de la misericordia divina.

El reverso muestra una “M” coronada por una cruz, acompañada por dos corazones: el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Alrededor, doce estrellas evocan a los Apóstoles y a la Iglesia. Todo el conjunto expresa la unión espiritual entre Cristo, María y la comunidad creyente.

Las primeras medallas, inicialmente llamadas “Medalla de la Inmaculada Concepción”, comenzaron a circular en 1832 con aprobación eclesiástica. Poco después se multiplicaron los testimonios de favores, curaciones y conversiones atribuidos a su uso. Esa ola de devoción popular hizo que se la empezara a llamar “Medalla Milagrosa”.