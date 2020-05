Por Luis Belli Principe

El coronavirus en algún momento será historia, y ojalá lo sea más temprano que tarde. Por lo que en determinado momento deberemos replantearnos si queremos seguir “declarándonos en rebeldía” o ver hacia donde va el mundo y qué resultados obtienen los que conducen por autopista o los que toman nuestra ruta alternativa.

Para ponerlo en términos prácticos e ir a un caso concreto: el mundo entendió que en un entorno altamente globalizado cada país compite con el otro por atraer capitales que generen inversión. La inversión privada es la única manera de generar empleo genuino, aumentar el salario promedio y mejorar nuestras condiciones de vida: lo demás, es una gasita para una hemorragia.

En ese contexto, la manera que tienen los países de competir entre sí es brindar a potenciales inversores un tax environment amigable, seguridad jurídica, respeto por la propiedad privada. Respecto del tax environment la tendencia global de la tasa de impuestos a las ganancias corporativas es a la baja. De hecho, hasta países como Kenya lo han entendido, y en la última semana han confirmado que bajarán la tasa del CIT (Corporate Income Tax) del 30% al 25%. El local de ropas que quiere competir con el de enfrente debe tener mejores precios (bajo determinados supuestos). Con el CIT sucede lo mismo.

En esa competencia, la tasa argentina del CIT está entre el grupo de las más altas del mundo, privilegio que compartimos con Angola, Camerún, Chad, Congo (ambos), Guinea Ecuatorial o Venezuela. Fuera de África, Argentina y Venezuela, es difícil encontrar países que graven a las generadoras de inversión y riqueza con nuestras tasas. Y no son precisamente las economías que mejor marchan (pueden recurrir a la base de datos del Banco Mundial, OCDE o firmas de fuerte reputación mundial como PwC que monitorean y hacen públicos estudios sobre las tasas de CIT a nivel global).

Pero los países que han reducido sus CIT rates no son tontos: quieren generar incentivos para atraer inversión extranjera (y local también, por qué no) pero también quieren proteger su base imponible para no ver erosionada su recaudación fiscal: por lo que la tendencia, además de establecer techos bajos incluye establecer pisos razonables para ambas partes. Es decir, que una multinacional local en estos países va a estar sujeta a una tasa menor, pero su tasa efectiva (la que resulte luego de deducidos todos los conceptos que la ley permita) no deberá ser inferior a un valor apropiado. De esta forma, se aseguran que las empresas (que siempre tienen mecanismos para pagar menos, a eso se dedican) inviertan en sus países beneficiando también sus cuentas públicas.

Pero en Argentina tenemos nuestros propios métodos: preferimos atacar las manifestaciones de los problemas en lugar de sus causas. ¡Menos mal que a nuestros políticos no se les encargó la búsqueda de la cura contra el coronavirus! Si así hubiera sido, nos habrían llenado de antifebriles. Y si los antifebriles no curan las causas del coronavirus sino que alivian los síntomas mientras uno se encamina a una muerte probable, lo mismo pasa con las medidas económicas superficiales que no tienen impacto de fondo.

Así, para la inflación tenemos sanciones y controles de precios; para la suba del dólar tenemos cepo; si sube el dólar blue, prohibimos se publique su valor; si aumenta el contado con liquidación, obligamos a los fondos un 75% de su tenencia en pesos; y así nadamos en ciclos infinitos de manotazos de ahogados y “buenas intenciones” (supongamos que así es) sin nunca lograr salir de este extenso letargo. En algún momento disfrutaremos de algún ciclo positivo, en otros deberemos agarrarnos fuerte; pero siempre sumergidos en una altísima volatilidad de esta montaña rusa que es la economía argentina.

Y no es por culpa de un mundo que tiene algo contra nosotros, no es por culpa de los que ahorran en dólares, no es por culpa de los que aumentan los precios. Respecto de esto último, quizás el principal problema es la falta de competencia: un grupo de pocos empresarios con los que los gobiernos se sienten cómodos y en un juego de ambos bandos ponen el pie sobre la cabeza de quien quiera entrar a esos mercados coadyuvando a esta economía altamente centralizada y oligopólica que sufrimos desde hace tantos años (y es una de las tantas raíces de nuestros problemas, por diversos motivos).

Por eso, creo que el camino no es el de la ruta de la aspirina sino el de la ruta del tratamiento prolongado. Permítanme que les dé mi apreciación: la ruta que transitamos hace tantísimos años y con gobiernos de todos los colores, no nos va a llevar a ningún lado.