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Nubes grises en el cielo del Valle de Uco: el pronóstico confirmó si llegará o no la lluvia

Aunque no se esperan lluvias importantes, algunos reportes mantienen una baja probabilidad de precipitaciones aisladas.

El lunes comenzó con abundante nubosidad en gran parte del Valle de Uco y condiciones más frías que las registradas durante los últimos días. De acuerdo con los pronósticos provinciales, la jornada se mantendrá mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 3°C y los 16°C, especialmente en sectores bajos de la región. 

Si bien algunos modelos meteorológicos mencionan la posibilidad de precipitaciones aisladas en distintos puntos de Mendoza, no se prevén lluvias fuertes ni para Tunuyán, Tupungato o San Carlos durante el día. Desde Contingencias Climáticas señalaron que la inestabilidad podría concentrarse principalmente hacia el este y sudeste provincial, especialmente durante la noche y la madrugada del martes. 

Además del cielo cubierto, el pronóstico anticipa vientos leves del sector sur y un marcado descenso térmico respecto de jornadas anteriores. En el Valle de Uco, el amanecer se presentó con temperaturas cercanas a los 3°C y 4°C en algunas zonas, mientras que la máxima difícilmente supere los 15°C o 16°C. 

Por ahora, la recomendación para quienes tengan actividades al aire libre es salir con abrigo y estar atentos a posibles cambios durante la noche. La probabilidad de lluvia existe, pero se mantiene baja y localizada, por lo que el lunes se perfila más como una jornada gris y fresca que como un día de precipitaciones generalizadas en el Valle de Uco.

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