NTC “NO TE CALLES”, Nuevo proyecto del sitio y multiplataforma rock.com.ar

Este lunes 6 comienza #NTC No Te Calles, el ciclo de conversaciones online con diversos músicos de la escena independiente argentina con la conducción de Flor Alba. Y la primera invitada será Grisel D'Angelo, cantante y compositora que combina el jazz y la folosofía existencialista. . En vivo a las 15h por Zoom (link en la bio). Los primeros 100 espectadores en ingresar a la sala virtual podrán presenciar en vivo la charla y participar en forma directa con los invitados. La charla estará disponible luego en nuestras redes sociales. . Los esperamos! . . #QuedateEnCasa #DalePlay #Conversaciones #entrevista #jazz #musica #musicaargentina #rock