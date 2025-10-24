Novia virtual: el fenómeno global llegó a Mendoza y cuesta desde 500 dólares al mes

En tiempos donde la soledad y la tecnología se cruzan cada vez más, una mendocina irrumpió con una propuesta que no deja a nadie indiferente. Se trata de “Paula, la novia virtual”, una joven que ofrece compañía e intimidad digital mediante planes pagos, una práctica que ya crece en varios países y ahora comienza a instalarse también en la provincia.

La historia fue presentada por el periodista Julián Chabert en Radio Post, donde Paula explicó los detalles de su singular servicio. “Una novia virtual es una mujer que te acompaña todos los días, te quita la soledad y te ayuda a transitarla desde otro punto de vista. Acá en Mendoza esto es nuevo”, relató.

La joven ofrece dos planes: uno de 500 dólares, que incluye chats y envío de fotos, y otro de 700 dólares, con contenido más personalizado y videollamadas privadas. “El tema sexual está desde la fantasía, de manera virtual”, aclaró Paula, dejando en claro que su propuesta se mantiene dentro del terreno digital.

Aunque reconoce que su idea puede generar polémica, Paula defendió su trabajo con firmeza. “Sé que muchos van a juzgarme, pero nadie me da de comer a mí y esto es un trabajo”, expresó durante la entrevista, en referencia a la falta de oportunidades y al creciente interés por este tipo de servicios en línea.

El fenómeno de las “novias virtuales” —impulsado por el auge de las relaciones digitales y las plataformas de interacción personalizada— abre nuevas discusiones sobre cómo cambian los vínculos afectivos en la era tecnológica.