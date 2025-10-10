“Nosotros seguimos esperando justicia”: el estremecedor reclamo de una madre en Tunuyán

Un mensaje publicado en redes por la madre del policía tunuyanino Leonardo Exequiel Alarcón Quiroga, quien murió el 4 de mayo de 2024 mientras cumplía su deber, volvió a conmover al Valle de Uco. En su publicación, la mujer denuncia que, pese al tiempo transcurrido, la causa judicial está prácticamente paralizada y el responsable de la tragedia sigue con prisión domiciliaria, sin sanciones efectivas a pesar de haber violado las condiciones impuestas por la Justicia.

Leonardo Alarcón perdió la vida junto al preventor Santiago Velázquez durante un operativo en el carril Sarmiento, cuando fueron embestidos por un conductor borracho. El acusado, Hugo Martín Rodríguez Cáceres, manejaba con casi tres gramos de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente cualquier límite permitido.

En su relato, la madre del efectivo expresó que el caso quedó estancado desde el 4 de junio, día en que debía realizarse una audiencia suspendida por irregularidades. Según detalló, el acusado se presentó “por su cuenta, sin ser notificado, sin custodia y violando su prisión domiciliaria”, pero la Justicia apenas lo sancionó. “Mientras mi hijo está bajo tierra, el asesino duerme en su casa”, escribió con indignación.

En apenas tres días, el reclamo se volvió viral en las redes sociales, superando los 1.500 compartidos y más de 200 reacciones. Vecinos de Tunuyán y de distintos puntos de Mendoza expresaron su apoyo a la familia de Leonardo Alarcón, sumándose al pedido de justicia y compartiendo el mensaje para que llegue “a todos lados”, tal como pidió su madre.

El pedido de esta familia va más allá del dolor personal. Reclaman que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria y que el caso avance con la celeridad y la firmeza que corresponde a un hecho de tal gravedad. “La Justicia nos da la espalda y consiente a los criminales. El sistema abandona a las familias que perdimos lo más valioso: un hijo”, lamentó la madre del uniformado, que también mencionó el impacto que la pérdida tuvo en sus nietos, Noah e Isabella.

La tragedia, que conmovió profundamente a Tunuyán, sigue marcada por la sensación de impunidad. La causa fue elevada a juicio, pero el acusado continúa en su casa, lo que alimenta la bronca y la frustración de los allegados de ambas víctimas.

En su mensaje, la mujer también pidió el apoyo de la comunidad para no dejar que la causa se enfríe, y llamó a acompañar a todas las familias que atraviesan situaciones similares. “Les pido que compartan este mensaje, que llegue a los jueces, al Congreso y a quienes toman decisiones. Que sepan que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir peleando por una justicia que sea realmente justa”, escribió.

Además, expresó su respaldo al proyecto de reforma del Código Penal impulsado por la ministra de Justicia, que propone endurecer las penas y eliminar beneficios para delitos como el que terminó con la vida de Leonardo y Santiago. “La impunidad también mata”, concluyó, con la esperanza de que su grito —nacido del dolor— logre sacudir la indiferencia institucional.