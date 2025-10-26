Search
Instagram Facebook Twitter
6-de-mayo-dia-del-reportero-grafico
ELECCIONES 2025

“Nos han bloqueado injustificadamente”: corresponsales internacionales denunciaron “impedimentos” para cubrir las elecciones

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) expresó su “enérgica preocupación y protesta” por las limitaciones a la cobertura periodística durante las elecciones de este domingo 26 de octubre. En el comunicado difundido apuntan directamente contra el Gobierno nacional.

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) denunció este sábado “impedimentos a la cobertura periodística extranjera” en las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 26 de octubre, y apuntó contra el oficialismo por las restricciones impuestas.

En un comunicado difundido este sábado, la entidad -que agrupa a más de 90 periodistas de medios internacionales y cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el país- detalló que “en las últimas horas, nuestros asociados han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor, entre los que se cuentan acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida”, y resaltaron la “imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno”.

En ese sentido, ACERA advirtió que “un número significativo de colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza”, lo que -según señala el comunicado- “les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad”.

La situación constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino”, denuncia ACERA, que además expresó que las trabas afectan principalmente a medios televisivos y reporteros gráficos.

La entidad consideró “inaceptable” el argumento oficial de que la exclusión de corresponsales responde a una “falta de espacio”, y recordó que “en experiencias anteriores ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos”.

Frente a ese escenario, ACERA solicitó la inmediata reconsideración de las restriccionesy la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera. Además, apeló a las autoridades electorales para que intervengan “a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico”.

El respeto al rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático es imperativo”, concluye el comunicado.

EL COMUNICADO COMPLETO

Buenos Aires, 25 de octubre de 2025 

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE CORRESPONSALES EXTRANJEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ACERA) 

Impedimentos a la cobertura periodística extranjera en las elecciones legislativas 

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), entidad con más de 40 años de trayectoria en el país que representa a más de 90 periodistas de medios internacionales, expresa su enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. 

En las últimas horas, nuestros asociados —así como otros corresponsales no afiliados— han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor, entre los que se cuentan: 

1. Acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida. 

2. Imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno. 

Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad. Esto constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino, especialmente en el caso de medios televisivos y reporteros gráficos. 

Resulta inaceptable que se recurra una vez más al argumento de “falta de espacio”, cuando en experiencias anteriores ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos. 

Ante esta situación, ACERA: 

· SOLICITA la inmediata reconsideración de estas restricciones y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera. 

· APELA a las autoridades electorales, garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico. 

Es imperativo que se respete el rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático. 

Atentamente,” 

ETIQUETAS:

Denunciacobertura internacionalACERAcorresponsales extranjeros

+ Noticias

ELECCIONES 2025

“Nos han bloqueado injustificadamente”: corresponsales internacionales denunciaron “impedimentos” para cubrir las elecciones

Por: Lucian Astudillo

FÓRMULA UNO

Alpine, a contramano: sábado negro para Colapinto y Gasly en México

Por: Lucian Astudillo

Copa Argentina

Cuándo es la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Por: Agustin Zamora

Se confirmaron los primeros artistas para Rivadavia Canta al País 2026

Por: Agustin Zamora

Ya está disponible la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, para consultar los datos oficiales

Por: Agustin Zamora

ELECCIONES 2025

Cámara de Diputados de la Nación: ¿cuáles son los representantes mendocinos que renuevan sus bancas?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter