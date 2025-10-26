“Nos han bloqueado injustificadamente”: corresponsales internacionales denunciaron “impedimentos” para cubrir las elecciones

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) denunció este sábado “impedimentos a la cobertura periodística extranjera” en las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 26 de octubre, y apuntó contra el oficialismo por las restricciones impuestas.

En un comunicado difundido este sábado, la entidad -que agrupa a más de 90 periodistas de medios internacionales y cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el país- detalló que “en las últimas horas, nuestros asociados han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor, entre los que se cuentan acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida”, y resaltaron la “imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno”.

En ese sentido, ACERA advirtió que “un número significativo de colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza”, lo que -según señala el comunicado- “les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad”.

Nos han bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza. Nuestro comunicado ante los impedimentos a la cobertura periodística extranjera en las elecciones legislativas en https://t.co/reW2kF6QJa — ACERA (@CorresponsalARG) October 25, 2025

“La situación constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino”, denuncia ACERA, que además expresó que las trabas afectan principalmente a medios televisivos y reporteros gráficos.

La entidad consideró “inaceptable” el argumento oficial de que la exclusión de corresponsales responde a una “falta de espacio”, y recordó que “en experiencias anteriores ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos”.

Frente a ese escenario, ACERA solicitó “la inmediata reconsideración de las restricciones” y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera. Además, apeló a las autoridades electorales para que intervengan “a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico”.

“El respeto al rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático es imperativo”, concluye el comunicado.

EL COMUNICADO COMPLETO

“Buenos Aires, 25 de octubre de 2025

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE CORRESPONSALES EXTRANJEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ACERA)

Impedimentos a la cobertura periodística extranjera en las elecciones legislativas

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), entidad con más de 40 años de trayectoria en el país que representa a más de 90 periodistas de medios internacionales, expresa su enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

En las últimas horas, nuestros asociados —así como otros corresponsales no afiliados— han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor, entre los que se cuentan:

1. Acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida.

2. Imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno.

Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad. Esto constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino, especialmente en el caso de medios televisivos y reporteros gráficos.

Resulta inaceptable que se recurra una vez más al argumento de “falta de espacio”, cuando en experiencias anteriores ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos.

Ante esta situación, ACERA:

· SOLICITA la inmediata reconsideración de estas restricciones y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera.

· APELA a las autoridades electorales, garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico.

Es imperativo que se respete el rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático.

Atentamente,”