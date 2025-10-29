Nombraron “Papa Francisco” al teatro griego ubicado en Mendoza

A poco más de seis meses de su fallecimiento, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú aprobó la designación del Teatro Griego del Parque Metropolitano Sur con el nombre “Teatro Griego Papa Francisco”, en homenaje al primer Sumo Pontífice argentino y latinoamericano.

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza N° 7676, sancionada el 24 de abril, que ratifica el Decreto Municipal N° 391/2025 firmado por el intendente días antes. La iniciativa busca reconocer la vida y el legado de Jorge Bergoglio, destacando su compromiso con la austeridad, la justicia social, la cercanía con los jóvenes y los más necesitados, y su permanente llamado a la paz mundial.

En los fundamentos de la ordenanza, el cuerpo legislativo maipucino señala que “la designación del Teatro Griego, uno de los espacios culturales más importantes del departamento, representa un homenaje significativo para quien colocó a la Argentina en un lugar destacado en el escenario internacional”.

“Francisco fue un ejemplo de humildad, compromiso y amor por los demás no solo para los argentinos, sino para los ciudadanos de todo el mundo: su mensaje trascendió fronteras y religiones, inspirando a millones de personas. Nombrar este espacio en su honor es una forma de mantener vivo su legado y sus valores entre los maipucinos”, recalcó el intendente Matías Stevanato.

La obra de Francisco, a lo largo de sus 12 años de papado, dejó una huella imborrable en el corazón de todo el mundo. Es por eso que desde Maipú se decidió honrar la memoria del Sumo Pontífice colocando su nombre a un espacio en donde se congregan miles de personas para diferentes eventos y festividades.