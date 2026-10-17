Noche dramática en Tunuyán: chocó con su moto y terminó con graves heridas

Un siniestro vial ocurrido en Vista Flores, Tunuyán, dejó a un motociclista de 21 años con lesiones de consideración. El joven fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Scaravelli.

El accidente se registró en la intersección de la Ruta Provincial 92 y calle Sarmiento, en el distrito de Vista Flores, departamento de Tunuyán.

Según la información policial, el hecho involucró a una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 45 años, y una motocicleta Corven de 250 cc, al mando de un joven de 21 años.

De acuerdo con el relato del conductor de la camioneta, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por calle San Martín, de sur a norte. Al llegar a la intersección con Sarmiento, el hombre colocó la luz de giro y, en ese momento, sintió el impacto de la motocicleta.

Tras la colisión, el motociclista cayó a un costado de la banquina. Un llamado al 911 alertó sobre el siniestro y motivó el desplazamiento de personal policial y de una ambulancia del SEC, cuyos profesionales asistieron al joven y dispusieron su traslado al Hospital Scaravelli.

Cuál es el estado de salud del motociclista

Desde el centro asistencial informaron que el joven presentaba fractura expuesta de rodilla derecha, policontusiones, heridas múltiples, fractura maxilar y una herida en la rodilla izquierda.

En el marco de las actuaciones judiciales, se dispuso la intervención de Tránsito Municipal, la realización de los dosajes de alcohol a los conductores y el análisis de las cámaras de seguridad municipales para establecer las circunstancias del accidente.

Los controles de alcoholemia practicados a ambos conductores arrojaron resultados negativos, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las actuaciones quedaron sujetas a las medidas dispuestas por la Justicia para determinar cómo se produjo el impacto.