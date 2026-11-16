La Noche de las Heladerías 2026 ya tiene fecha confirmada y promete convocar a miles de argentinos con su tradicional promoción de 2×1. Sin embargo, en el Valle de Uco la participación será limitada: pocas heladerías se sumarán a la iniciativa.

La décima edición del evento se realizará el miércoles 18 de noviembre, desde las 19 y hasta el cierre de cada establecimiento, con la participación de más de 500 heladerías de todo el país.

La propuesta es organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de noviembre.

Las heladerías del Valle de Uco que participan

Heladería San Nicolás, ubicada en Tupungato, se sumará a esta edición. También Santilli, Fríos y Antonia en Tunuyán. En San Carlos se sumará Marcidis.

Estos establecimientos participarán de la promoción del 2×1 en cuartos de kilo de helado artesanal, que comenzará a las 19.

La mecánica es sencilla: los clientes podrán comprar un cuarto de kilo de helado y recibir otro de igual tamaño sin costo adicional.

La promoción estará disponible hasta el cierre del local, aunque se recomienda consultar previamente las condiciones de participación, ya que pueden existir límites por persona o restricciones según la disponibilidad de productos.

Un nuevo sabor para celebrar la Noche de las Heladerías

La edición 2026 tendrá una novedad especial: el lanzamiento de Maní Split, un sabor creado para esta celebración.

Se trata de una combinación de crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, que busca destacar ingredientes característicos de la producción argentina.

Qué otras heladerías de Mendoza participan

Además de los del Valle de Uco, habrá establecimientos adheridos en distintos puntos de Mendoza, como Ciudad, Maipú, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y General Alvear.

La iniciativa busca promover el consumo de helado artesanal y reconocer el trabajo de los productores del sector.

Quienes deseen conocer todos los establecimientos participantes pueden consultar el listado oficial de AFADHYA, donde se detallan las direcciones y condiciones de cada comercio.