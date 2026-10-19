Noche de gala: la CCIAT anunció la fecha del sunset por el aniversario 65 de la organización

Como cada año, llegado el mes de noviembre los distintos comercios y emprendimientos afiliados a la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo comienzan a esperar con ansias la llegada del festejo aniversario de esta importante organización.

Un evento que ya comienza a ser una realidad, y es que desde la propia CCIAT informaron que el sunset se realizará el próximo 27 de noviembre en el distrito de Vista Flores, Tunuyán. Siendo que aparentemente se haría en el Hotel Fuente Mayor.

“La CCIAT cumple 65 años y queremos celebrarlo como se merece: compartiendo, encontrándonos y brindando por una historia construida entre todos. Una historia de trabajo, compromiso y crecimiento, profundamente ligada al Valle de Uco y a quienes, día a día, apuestan por nuestra región”, dijeron desde la organización.